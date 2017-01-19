Новости Министр юстиции Р. Пеликан принял решение об экстрадиции гражданина Грузии Зураба Надирадзе

19-01-2017 17:18 | Ольга Васинкевич

Чешская Республика депортирует бывшего высокого чиновника Министерства обороны Грузии Зураба Надирадзе. Министр юстиции ЧР Роберт Пеликан принял решение о его экстрадиции, несмотря на то, что на протяжении двух десятилетий несколько чешских судов, включая Конституционный, приняло решение в его пользу. В Грузии Надирадзе, который на протяжении 21 года ожидал предоставления убежища в Чешской Республике, ждет тюремный срок по обвинению в убийстве. Тем не менее, бывший высокий функционер утверждает, что он был обвинен несправедливо, поскольку стал неугодным правящей гарнитуре бывшего главы Национального совета, а затем и президенту Грузии – Эдуарду Шеварднадзе.

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Министр юстиции Р. Пеликан принял решение об экстрадиции гражданина Грузии Зураба Надирадзе 19-01-2017 17:18 | Ольга Васинкевич Чешская Республика депортирует бывшего высокого чиновника Министерства обороны Грузии Зураба Надирадзе. Министр юстиции ЧР Роберт Пеликан принял решение о его экстрадиции, несмотря на то, что на протяжении двух десятилетий несколько чешских судов, включая Конституционный, приняло решение в его пользу. В Грузии Надирадзе, который на протяжении 21 года ожидал предоставления убежища в Чешской Республике, ждет тюремный срок по обвинению в убийстве. Тем не менее, бывший высокий функционер утверждает, что он был обвинен несправедливо, поскольку стал неугодным правящей гарнитуре бывшего главы Национального совета, а затем и президенту Грузии – Эдуарду Шеварднадзе.

Барокко всеми органами чувств – новая кампания агентства Czech Tourism 19-01-2017 15:41 | Ольга Васинкевич «Барокко всеми органами чувств» - так называется новая кампания агентства Czech Tourism, которое представляет Чешскую Республику местным и зарубежным туристам. Направления, которые будет пропагандировать кампания, представят жемчужины чешской и моравской барочной архитектуры, но также и небольшие и менее известные памятники. Кампания призвана пропагандировать Чехию, как на месте, так и за рубежом, потому что вся страна буквально пропитана атмосферой барокко. Главными направлениями для презентации за границей станут, прежде всего, Германия, США, Россия, Италия, Скандинавия, а также Латинская Америка и Испания.

Прогноз погоды на 20 января 19-01-2017 14:38 | Ольга Васинкевич В пятницу, 20 января, на большей части территории Чехии сохранится ясная погода. Местами возможна низкая облачность и осадки в виде небольшого снега. Минимальная температура воздуха ночью от -9 до -14 °C. Максимальная дневная температура воздуха – от -6 до -2 °C. Ветер слабый, переменных направлений 1-4м/с.

Полный запрет на курение в ресторанах вступит в силу с конца мая 19-01-2017 14:29 | Ольга Васинкевич В четверг Сенат Чешской Республики одобрил без изменений так называемый «антитабачный» закон. Таким образом, с конца мая 2017 года вступит в силу полный запрет на курение во всех внутренних помещениях ресторанов, театров и кино. Кроме этого, потакание пагубной привычке будет запрещено на платформах, пользоваться электронными сигаретами будет нельзя в больницах, школах и торговых центрах. Также будет запрещена продажа сигарет в автоматах. Верхняя палата Парламента приняла закон после пятичасового марафона обсуждений и аргументов «за» и «против». Закон об охране здоровья от воздействия пагубного влияния табака теперь отправится на подпись к президенту страны Милошу Земану.

Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела в 2016 году обслужил более 13 млн. пассажиров 19-01-2017 13:39 | Ольга Васинкевич Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в 2016 году обслужил 13.074.517 пассажиров. Это на 8,7% больше, чем в 2015 году. За увеличением числа пассажиров стоит, помимо прочего, растущее количество крупных транспортных самолетов, которые перевозят большее число путешествующих. Еще более возросло количество пассажиров, которые начинают или заканчивают свое путешествие в Праге. Число так называемых локальных пассажиров увеличилось на 9,7%. В среднем пражский аэропорт обслуживает ежедневно 36 тысяч пассажиров. В 2016 году в Прагу совершали регулярные рейсы 64 авиакомпании по 146 направлениям.

В 2016 году в авиационных катастрофах в Чехии погибло 18 человек 19-01-2017 12:05 | Ольга Васинкевич В 2016 году в Чехии в авиакатастрофах погибло 18 человек, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Значительно возросло число аварий спортивных самолетов и погибших парашютистов. Специалисты в минувшем году расследовали 77 причин авиационных аварий. Растущее число катастроф связано с увеличением числа людей, увлекающихся спортивными полетами любительски. Менее опытные пилоты часто переоценивают свои навыки и совершают ошибки, сообщил в четверг на ежегодной конференции глава авиационного и технического отделения Института профессиональных расследований причин авиакатастроф Йозеф Бейдак.

Аптеки нелегально экспортировали лекарства на 150 миллионов крон (5,5 млн. евро) 19-01-2017 11:49 | Ольга Васинкевич Чешские аптеки нелегально экспортировали лекарства на сумму почти 150 миллионов крон (5,5 млн. евро). Лекарства были предназначены преимущественно для пациентов, страдающих стенокардией и сахарным диабетом. Более всего нелегальных поставок было осуществлено в соседнюю Словакию. Такая информация стала известна из результатов проверок, обнародованных Государственным управлением по контролю над лекарственными средствами. За нарушения, которые имели место преимущественно в 2016 году, управление выпишет штрафы на сумму 34 миллиона крон (1,2 млн. евро). Парадоксом является то, что экспортировались те лекарства, на недостаток которых в Чехии чаще всего жалуются врачи.

МВД займется проблемой преступности иностранцев, работающих в промзонах 19-01-2017 10:51 | Ольга Васинкевич В последние месяцы возросло число иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах. Параллельно с этим растет и мелкая преступность, а также число преступлений, совершаемых работниками, прежде всего, из Польши и Украины. Такие данные стали известны из статистики, которую в среду предоставило изданию Právo МВД. Большую роль в совершенных преступлениях играл алкоголь. В связи с этим глава ведомства Милан Хованец назначил на четверг встречу с представителями отдельных промзон. Однако, переговорами дело не завершится, и в ближайшее время самые критические места, где трудоустроены иностранцы (например, завод Škoda в Квасницах), будут целенаправленно проверяться сотрудниками полиции, местными органами самоуправления и таможенными службами.

Психическое здоровье чехов хромает 19-01-2017 09:22 | Ольга Васинкевич Психиатра посещает более 650 тысяч граждан Чешской Республики. Число пациентов только с невротическими нарушениями, посещающих амбулатории психиатров, за последние 30 лет выросло в два раза. Такая информация стала известна из последнего анализа состояния душевного здоровья чехов, опубликованного в январе Институтом медицинской информации и статистики. В 2015 году обследование у психиатра прошло 650.566 пациентов, что, по сравнению с 2013 годом, больше на 8%. Самыми частыми диагнозами, по информации Института медицинской информации и статистики, являются невротические нарушения (40% от общего числа лечащихся пациентов) и аффективные нарушения (18%). Далее отмечаются нарушения, вызванные наркотическими веществами, и шизофрения (обе группы – примерно по 8% от всех лечащихся).