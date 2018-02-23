Министр юстиции: Президент хочет, чтобы я отправил Никулина в РФ

В интервью изданию Aktuálně.cz министр юстиции Роберт Пеликан сообщил, что в этом году президент Милош Земан дважды обсуждал с ним дело Евгения Никулина. В 2016 г. гражданин РФ был задержан в Праге по ордеру США, где обвиняется в хакерской деятельности. Его выдачи требует также Россия. Согласно решению чешских судов различных инстанций, 30-летний россиянин может быть экстрадирован как в одну, так и в другую страну, и окончательное решение будет принимать министр юстиции.

«Это правда, что в этом году прошли две встречи, в ходе которых президент просил меня выдать российского гражданина США, а России», – сообщил изданию Роберт Пеликан.

Недавно министра посетил также канцлер Пражского Града Вратислав Мынарж, передавший Роберту Пеликану письмо, полученное от матери Евгения Никулина. В послании, адресованном на имя президента Милоша Земана, мать задержанного пишет: «Мой (младший) сын предпочел правду обещанной выгоде. Ему только 30 лет. Умоляю вас не лишать меня последней надежды». Она также сообщила президенту ЧР, что имеет инвалидность и недавно похоронила старшего сына.

Российский адвокат Никулина Владимир Макеев, со своей стороны, сообщил в феврале 2018 г. газете «Известия», что «очень важно информировать Земана о всех деталях дела», и письмо может помочь.

Премьер Андрей Бабиш подтвердил, что знал о встречах президента с министром юстиции. Ранее он заявлял, что предпочитает экстрадицию Никулина в США, однако «не обладает в этом вопросе никаким влиянием».