Mинистр юстиции покинет политическую сцену. Отчасти в связи с решением о выдаче Е.Никулина в США

Mинистр юстиции в отставке Роберт Пеликан (от движения ANO) не хочет стать членом нового кабинета и покинет политическую сцену. Он останется лишь в составе нынешнего правительства в отставке, поэтому что подать в отставку сам в данный момент не может. Об этом он сообщил в интервью серверу Aktuálně.cz., объяснив свой уход из политики, помимо прочего, расхождением позиций с однопартийцами. Тем не менее, членом ANO Пеликан останется.

Глава Минюста якобы обдумывал свой уход более длительное время. Совершить этот шаг его побудило, как подчеркнул сам Роберт Пеликан, также принятое им решение об экстрадиции предполагаемого российского хакера Евгения Никулина в США. «Я ожидал, что выдача Никулина в США вызовет со стороны некоторых политических субъектов реакцию недружеского характера и не хотел тем самым осложнить переговоры о новом правительстве», информировал министр.

Пеликан также намерен покинуть парламент ЧР, однако пока не сообщил, когда именно это произойдет.