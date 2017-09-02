Министр сельского хозяйства ЧР призвал к бойкоту мероприятия сети Lidl, закрасившей православные кресты

Торговая сеть Lidl закрыла изображение православного креста на греческих товарах, предлагаемых во время «греческой недели» в супермаркетов. Свой шаг руководство компании объяснило «желанием сохранить политический и религиозный нейтралитет». Кресты исчезли с куполов храмов острова Санторини.

В ответ на это министр сельского хозяйства ЧР Мариан Юречка в интервью «Радиожурналу» призвал покупателей бойкотировать «греческую неделю» в Lidl. По мнению Юречки, маркетинговый отдел торговой сети повел себя некорректно. «Если они хотят использовать и используют на фотографиях символику традиционных православных храмов, то она должна быть везде», – считает министр.

Lidl проводит «греческую неделю» во многих европейских странах, и первым на исчезновение крестов обратил внимание бельгийский телеканал RTL, получивший информацию от своих зрителей. На своей странице в фейсбуке Lidl приносит извинения и сообщает, что «не хотел никого обидеть».