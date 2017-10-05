Министр сельского хозяйства Чехии назвал причины резкого подорожания сливочного масла

Тимур Кашапов
05-10-2017
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Мариан Юречка, министр сельского хозяйства ЧР, заявил, что в значительном росте стоимости сливочного масла виновны продавцы, в распоряжении которых остается в виде прибыли почти половина отпускной цены. «Еще одна причина – подорожание масла на мировом рынке, где наблюдается устойчивое превышение спроса над предложением», - пояснил чиновник на открытии выставки Flora Olomouc. В свою очередь, в Ассоциация торговли и туризма утверждают, что продавцы не несут ответственности за повышение цен, а их прибыль за последние полгода практически не выросла.

В настоящий момент цены на масло находятся на рекордно высоком уровне по всему ЕС. В Чехии за последний год они выросли практически вдвое и достигли 52,31 кроны (почти 2 евро) за упаковку. В результате в стране на треть выросло число потребителей, которые приобретают маргарин вместо масла.

 
 
 
 
 
 
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