Министр ратует за закон о риелторской деятельности

Услуги специалиста по недвижимости в Чехии, как и, например, в Испании, Португалии или Румынии, в отличие от большинства других стран ЕС, не регулируются специальными законодательными актами, в которых были бы прописаны нюансы риелторской деятельности. Об этом сообщается в докладе Министерства регионального развития ЧР, с которым ознакомлено Чешское информационное агентство ЧТК.

Ситуация в сфере купли, продажи и аренды недвижимости в Чехии в результате принятия нового закона вскоре, однако, должна измениться. Соответствующий законопроект в скором времени намерена предложить на рассмотрение кабмина министр регионального развития Клара Досталова.