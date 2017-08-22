Министр промышленности и торговли Иржи Гавличек отправился в Астану с делегацией предпринимателей

Во вторник министр промышленности и торговли ЧР Иржи Гавличек отправился во главе делегации предпринимателей в Астану. Его сопровождают председатель Экономического комитета Парламента Мартин Коловратник и генеральный директор агентства CzechTrade Радомил Долежал.

В среду Иржи Гавличек планирует посетить чешский павильон на EXPO 2017 и экспозиции других экспонентов. Далее запланировано выступление на Казахско-чешском предпринимательском форуме и встреча с заместителем министра энергетики Республики Казахстан Бакиджаном Джаксалиевым. Планируется также проведение переговоров и с экономической делегацией Свердловской области Российской Федерации.