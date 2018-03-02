Министр промышленности и торговли денонсировал меморандум о добыче лития

Министр промышленности и торговли в отставке Томаш Гинер денонсировал меморандум о добыче лития, подписанный с австралийской компанией European Metals Holdings, однако у фирмы остается преимущественное право на добычу. Министр заявил об этом во время заседания Парламента. Напомним, что документ подписал его предшественник на посту министра Иржи Гавличек (от ČSSD).

Геологическая разведка у городка Циновец началась еще в 2010 году чешской компанией Geomet, которую через три года приобрела выше названная австралийская горнодобывающая корпорация. Новый владелец инвестировал в проект «чешский литий» 350 миллионов крон (13 миллионов евро). Добыча должна была осуществляться в течение 20 лет.