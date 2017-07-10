Mинистр промышленности и торговли ЧР Иржи Гавличек в понедельник, 10 июля, возглавил чешскую делегацию, которая отправилась с официальным визитом в Екатеринбург, а также в Астану. В составе делегации, в которую вошли около 30 предпринимателей, командированы замминистра Павла Слукова и вице-президент Союза промышленности и торговли Франтишек Халоупецкий. Иржи Гавличек во вторник встретится в Екатеринбурге со своим российским коллегой Денисом Мантуровым и губернатором Свердловской обл. Евгением Куйвашевым и откроет Чешско–российскую конференцию по вопросам энергетики. В Казахстане глава чешского Минпрома проведет переговоры с министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым, а также откроет Энергетическую конференцию в чешском национальном павильоне, запланированную в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017».