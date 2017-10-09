Mинистр объяснит парламентариям детали договора о добыче лития

Лорета Вашкова
09-10-2017
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Mинистр промышленности и торговли ЧР Иржи Гавличек не намерен уходить в отставку из-за недавнего заключения меморандума, касающегося добычи лития. Глава коалиционного движения ANO Aндрей Бабиш потребовал от министра объяснений. В случае их отсутствия Бабиш считает отставку главы Минпрома закономерной и назвал подписание меморандума «скандальным».

Созыв внеочередного заседания депутатов парламента, главным вопросом повестки которого должна стать именно добыча литиевой слюды, министр считает орудием внутриполитической борьбы, используемым в интересах предвыборной компании. Иржи Гавличек, тем не менее, выразил готовность объяснить в парламенте фактические обстоятельства переговоров о добыче лития с австралийской горнодобывающей компанией European Metals Holdings (EMH).

 
 
 
 
 
 
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