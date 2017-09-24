Министр образования С. Штех: Колы должны сохранить религиозный нейтралитет

Министерство образования не будет вмешиваться в полномочия школ, которые принимают решение, что могут, и что не могут надевать ученики. Об этом заявил в передаче Partie на телеканале Prima министр образования Станислав Штех. Таким образом он реагировал на решение суда, который на минувшей неделе встал на сторону школы, которая запретила ношение хиджаба.

«Министерство не будет выпускать никак инструкций или делать заявлений, как должны вести себя школы. В таких случаях учебные заведения должны принимать самостоятельные решения. Однако при этом они должны сохранять религиозный и идеологический нейтралитет», - подчеркнул Штех.