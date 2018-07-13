Министр обороны: Увеличение расходов на оборону должно быть постепенным

Глава Минобороны Любомир Метнарж, реагируя на результаты саммита НАТО и призыв президента США к союзникам поднять оборонные инвестиции до уровня 2% ВВП уже с января 2019 года, заявил, что Чешская Республика должна соблюсти собственный план вложений в сферу обороны. Согласно принятой государством стратегии, финансирование армии будет доведено до уровня 2% ВВП к 2024 году.

Министр Метнарж подчеркнул, что в рамках выполнения обязательств перед НАТО Чехия не только продолжит свое участие в миротворческой миссии в Афганистане, расширив численный состав контингента, но также начнет реализацию плана учений в Ираке.