Министр обороны требует разъяснений по поводу сотрудника, критикующего политику Запада

Гражданский сотрудник Министерства обороны Любомир Ч., отвечающий за кибернетическую безопасность ведомства, в одной из групп на страницах facebook, члены которой высказывают симпатии политике Путина, а страны НАТО называют агрессором, оправдывает оккупацию Чехословакии в 1968 году и активно критикует действия стран Запада. Внимание общественности на данное дело обратил сервер Aktuálně.cz.

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова потребовала в связи с этим случаем объяснений от своих подчиненных. Глава ведомства не скрывает своего удивления по поводу того, что человек с такими убеждениями долгие годы работает в министерстве и вдобавок обладает доступом к системам, где хранится информация, касающаяся членских государств НАТО.

Специалисты, к которым обратился сервер Aktuálně.cz, а среди них, например, экс-депутат Иван Габал или бывший директор гражданской разведки Карел Рандак, считают, что присутствие такого сотрудника в структурах Минобороны несет с собой риск с точки зрения безопасности.