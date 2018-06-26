Министр обороны сообщила, что лишилась портфеля из-за своей борьбы с коррупцией

Катерина Айзпурвит
26-06-2018
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Карла Шлехтова, покидающая кресло министра обороны, намерена передать новому главе ведомства Любомиру Метнару список начатых ею расследований. На пресс-конференции уходящая глава Минобороны сообщила, что предпринятый ею «антикоррупционный поход» не нравился многим фирмам и политикам. При этом, однако, конкретных имен Шлехтова не назвала.

Экс-министр сообщила, что успешно «разрывала паутину кумовства», что, по ее мнению, и стало одной из причин, почему ее имени не будет в списке нового кабинета.

 
 
 
 
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