Министр обороны сообщила, что лишилась портфеля из-за своей борьбы с коррупцией

Карла Шлехтова, покидающая кресло министра обороны, намерена передать новому главе ведомства Любомиру Метнару список начатых ею расследований. На пресс-конференции уходящая глава Минобороны сообщила, что предпринятый ею «антикоррупционный поход» не нравился многим фирмам и политикам. При этом, однако, конкретных имен Шлехтова не назвала.

Экс-министр сообщила, что успешно «разрывала паутину кумовства», что, по ее мнению, и стало одной из причин, почему ее имени не будет в списке нового кабинета.