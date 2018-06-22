Министр обороны Карла Шлехтова не войдет в состав нового кабинета

Как сообщила агентству ČTK сама министр обороны Карла Шлехтова, она не войдет в состав нового кабинета, который формирует премьер-министр Андрей Бабиш. По словам Шлехтовой, Андрей Бабиш лично сообщил ей о принятом решении, не объяснив причин отклонения ее кандидатуры, которая в последнее время широко обсуждалась политиками и СМИ.

Лидер движения ANO Андрей Бабиш формирует новое правительство, в которое также войдут социал-демократы. Для поддержки состава нового кабинета в парламенте также потребуются голоса фракции компартии.