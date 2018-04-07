Mинистр обороны ЧР навестила чешских военных в Ираке

Mинистр обороны ЧР в отставке Карла Шлехтова навестила чешских военных, несущих службу в Ираке в составе миротворческой миссии. Шлехтова побывала на базах трех батальонов, встретилась с представителями военной полиции, инструкторами в сфере радиационной, химической и биологической защиты и летными специалистами. В ходе двухдневного визита министра оборонного ведомства сопровождал заместитель начальника генштаба чешской армии Aлеш Oпата, который с мая возглавит генеральный штаб.

В настоящее время в Ираке находится примерно 60 чешских военнослужащих. Среди них группа инструкторов авиации, обучающих местных армейских пилотов летать на штурмовиках L-159 чешского производства. К. Шлехтова также встретилась с руководством армии Ирака и представителями международной антитеррористической операции Inherent Resolve.