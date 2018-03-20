Министр Мартин Стропницкий вызвал в МИД посла России из-за заявлений по поводу происхождения «Новичка»

Министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницкий вызвал в МИД посла Российской Федерации Александра Змеевского, сообщает чешское информагентство ЧТК. Глава чешской дипломатии требует от российской стороны объяснений по поводу заявлений внешнеполитического ведомства РФ о том, что нервно-паралитический газ «Новичок», использованный на территории Великобритании, мог быть произведен в Чехии. 17 марта Мартин Стропницкий, со своей стороны, опроверг это утверждение.

«Посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский вызван в Министерство иностранных дел на завтрашнее утро с тем, чтобы он объяснил нам лживое заявление российской стороны», – указывает МИД Чехии в своей официальной ленте в Twitter.