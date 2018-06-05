Министр культуры за отстранение «вращающегося театра» из замкового парка Чешского Крумлова

Илья Шмидт, и. о. министра культуры Чехии, высказался за перенос уникального «вращающегося театра», созданного в городе Чешский Курмлов еще в период существования Чехословакии, из замкового парка на территорию бывшего городского садоводства.

Разговоры о необходимости отстранения вращающегося театра из парка замкового комплекса в Чешском Крумлове заговорили уже в 1992 году, когда исторический центр города получил международную охрану ЮНЕСКО. Первый срок ликвидации был назначен на 1999 год, а позже, в результате сложных переговоров, продлен.

С целью сохранения «Точны», так летний театр с поворотным зрительским подиумом называют в Чехии, была выдвинута и идея его провозглашения техническим памятником. Однако реализация плана оказалась проблематичной. Техническими памятниками обыкновенно объявляют оборудование, которое уже не служит своим первоначальным целям. К ним, например, относятся старинные кузни, шахты, водяные и ветряные мельницы. Но в данном случае, хотя первая конструкция вращающегося театра, еще передвигаемая вручную, и была построена в 1958 году прошлого века, с течением времени она подвергалась серьезной модернизации. Специалисты ЮНЕСКО предупреждают, что Чешский Крумлов может лишиться международной охраны, если театр с вращающимся зрительским подиумом останется на своем прежнем месте.