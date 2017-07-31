Договор между государством и владельцем свинарника о выкупе свинофермы на месте бывшего концентрационного лагеря времен Второй мировой войны в городе Леты-у-Писка может быть заключен уже в начале сентября. Информационному агентству ČTK об этом сообщил министр культуры Даниэл Герман, приветствовавший принятое 31 июля решение акционеров тамошней компании AGPI о готовности вести переговоры о продаже свинофермы. «Правительство рассмотрит вопрос о выкупе, по всей видимости, на рубеже августа–сентября», сообщил глава Министерства культуры. «Все зависит от конкретного предложения государства, которое пока, однако, не поступило», - подчеркнуло руководство AGPI, напомнив, что разговоры о ситуации вокруг отстранения бывшего цыганского лагеря ведутся уже более 20 лет. Премьер-министр Богуслав Соботка уже ранее сообщил, что его кабинет министров хотел бы «довести начатое дело до конца».