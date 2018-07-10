Министерство юстиции возглавит специалист по конституционному праву Ян Кнежинек

Антон Каймаков
10-07-2018 oбновлено
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Президент Милош Земан назначил новым министром юстиции Чехии специалиста по конституционному праву Яна Кнежинека. В качестве своих главных приоритетов руководитель ведомства назвал разработку новых процессуальных правил. До настоящего момента Ян Книжек занимал пост заместителя председателя Законодательного совета.

Ранее, в период правления кабинета министров премьера Богуслава Соботки, нынешний министр Ян Кнежинек был поверен расследованием незаконной деятельности членов правительства и высокопоставленных чиновников.

 
 
 
 
 
 
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