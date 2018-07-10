Министерство юстиции возглавит специалист по конституционному праву Ян Кнежинек

Президент Милош Земан назначил новым министром юстиции Чехии специалиста по конституционному праву Яна Кнежинека. В качестве своих главных приоритетов руководитель ведомства назвал разработку новых процессуальных правил. До настоящего момента Ян Книжек занимал пост заместителя председателя Законодательного совета.

Ранее, в период правления кабинета министров премьера Богуслава Соботки, нынешний министр Ян Кнежинек был поверен расследованием незаконной деятельности членов правительства и высокопоставленных чиновников.