Министерство транспорта планирует ввести единые правила для всех видов такси

Как сообщил ČTK пресс-секретарь Министерства транспорта Томаш Нержолд, ведомство готовит проект поправки к закону, которой уравниваются правила оплаты услуг такси с помощью мобильного приложения и с помощью обычного таксометра. В настоящее время сотрудники Министерства проводят консультации с представителями услуг альтернативных такси. Детали готовящейся поправки будут оглашены после рассмотрения проекта рабочей группой при правительстве ЧР.

Пресс-секретарь компании Uber Мирослава Йозова напомнила в интервью ČTK, что в Эстонии уже действует мобильное приложение, с помощью которого государственные органы могут контролировать работу таких такси в режиме онлайн. В Чехии контроль также может осуществляться, поскольку каждая поездка фиксируется.

В Праге в настоящее время работает около 5000 такси разных видов.