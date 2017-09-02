Министерство ожидает незамедлительного отстранения билбордов с чешских шоссе

Еще пять рабочих дней Министерство транспорта Чехии предоставило на отстранение придорожных билбордов, месторасположение которых не соответствует действующему закону. К 1 сентября 2017 года с транзитных магистралей и шоссе первой категории страны должны были исчезнуть все конструкции для размещения рекламных щитов, установленные на расстоянии менее 250 метров от проезжей части.

К сегодняшнему дню владельцы билбордов не отстранили свыше 800 конструкций. Кроме того, было заявлено, что конструкции ими демонтироваться не будут. Осуществлена была лишь замена рекламных плакатов на некоммерческие мотивы, например, на изображение флага Чехии. Ассоциация, объединяющая предпринимателей в сфере наружной рекламы, считает, что таким образом требование закона было выполнено.

Если предприниматели не выполнят требование закона, министр транспорта намерен отдать распоряжение о принудительном демонтаже билбордов. Средства на осуществление работ будут взысканы с владельцев рекламных конструкций, предупреждает транспортное ведомство.