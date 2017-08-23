Минфин: В проекте бюджета 2018 года нет средств на повышение зарплат

Антон Каймаков
23-08-2017
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Министр финансов Чешской Республики Иван Пильны считает, что бюджет 2018 года, чья разработка ныне ведется, не располагает средствами для роста зарплат в системе государственного управления. Одновременно Минфин, по сравнению с майским проектом, расширил на 10 миллиардов крон (384,6 миллиона евро) статью доходов чешского государства. В качестве обоснования послужили данные о положительном развитии чешской экономики и сборе налогов.

Правительство страны в июне утвердило параметр бюджетного дефицита на 2018 год на уровне 50 миллиардов крон (почти 2 миллиарда евро). Проект государственного бюджета Минфин должен представить на обсуждение кабинета министров до конца августа. Министры должны рассмотреть и утвердить план в течение сентября.

 
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