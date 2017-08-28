Mинфин предлагает упростить процедуру продажи госимущества

Правительство Чехии в будущем должно избавиться от необходимости всякий раз принимать отдельные решения о продаже любого, даже самого небольшого государственного имущества. Министерство финансов, как следует из нового законопроекта об условиях перевода госимущества другим хозяйствующим субъектам, подготовленного Минфином, планирует ускорить и упростить правила данной передачи.

Законодательная норма, тем не менее, оставляет за кабинетом министров возможность принятия решения в отдельных случаях, которая существует на сегодняшний день.