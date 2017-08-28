Mинфин предлагает упростить процедуру продажи госимущества

Лорета Вашкова
28-08-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство Чехии в будущем должно избавиться от необходимости всякий раз принимать отдельные решения о продаже любого, даже самого небольшого государственного имущества. Министерство финансов, как следует из нового законопроекта об условиях перевода госимущества другим хозяйствующим субъектам, подготовленного Минфином, планирует ускорить и упростить правила данной передачи.

Законодательная норма, тем не менее, оставляет за кабинетом министров возможность принятия решения в отдельных случаях, которая существует на сегодняшний день.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 