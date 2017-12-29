Минфин планирует обнародовать заключение службы ЕС по борьбе с мошенничеством по «Гнезду аиста»

Как сообщила в интервью «Чешскому Радио» министр финансов ЧР Алена Шиллерова, ее ведомство планирует опубликовать заключение Европейской службы по борьбе с мошенничеством (OLAF) по делу о предполагаемых злоупотреблениях субсидиями ЕС при финансировании мультифункционального комплекса «Гнездо аиста», принадлежавшего ранее премьер-министру и лидеру ANO Андрею Бабишу. Сотрудники и юристы Министерства финансов в настоящее время проводят анализ возможности обнародования доклада Европейской службы. Ожидается, что заключение будет готово к 10 января 2018 г. При этом Алена Шиллерова отрицает связь сроков публикации заключения и даты голосования о доверии правительства в парламенте ЧР. Депутаты Европарламента от Чехии, являющиеся членами Комитета по бюджетному контролю, намерены затребовать доклад OLAF, если чешские структуры не опубликуют его до 1 января 2018г. Такое заявление сделал евродепутат от партии христианских демократов Томаш Здеховский.

Андрей Бабиш подозревается в том, что организовал получение субсидии из фондов Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2 млн евро), на которую его компания не имела право. Обвинение по делу было выдвинуто в отношении 11 человек, среди которых председатель правительства Андрей Бабиш и глава парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек.

Обвинение по делу было выдвинуто в отношении 11 человек, среди которых председатель правительства Андрей Бабиш и глава парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек.