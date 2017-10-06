Милошу Земану ничего не известно о спонсорском даре от фирмы Liglass Trading

Президенту Милошу Земану, почетному председателю Партии гражданских прав, ничего не известно о спонсорском подарке в размере 200 тысяч крон (7700 евро), который в 2016 году сделала партии фирма Liglass Trading. Об этом президент сообщил на пресс-конференции во время визита в Устецкий край. Со всеми вопросами глава государства перенаправил журналистов к канцлеру Вратиславу Мынаржу. Интересы компании лоббировал как Мынарж, так и Земан в Кыргызстане.

Напомним, что компания Liglass Trading в Кыргызстане получила крупный заказ на строительство ГЭС, несмотря на то, что до этого в данной области не имела опыта работы. В результате киргизское правительство в сентябре расторгло договор. По словам генерального директора компании Михаэла Смелика, фирма намерена обратиться в международный суд.

Информацию о спонсорском даре обнародовал в среду сервер Aktuálně.cz. Данные содержатся в ежегодном информационном сообщении Партии гражданских прав.