Милоша Земана раскритиковали за «творческое толкование» Конституции

Парламентские партии обрушили град критики на президента Чехии Милоша Земана за его «творческое толкование» Конституции государства. Глава Чехии заявил, что новый кабинет министров меньшинства Андрея Бабиша (председатель Движения ANO, победившего на выборах), с которым отказываются сотрудничать остальные парламентские субъекты, может править страной 4 года без того, чтобы Палата депутатов высказала ему свое доверие. Милош Земан считает, что нет никакой разницы между правительством «с доверием» и без него.

Против подобной интерпретации действующей Конституции выступили чешские социал-демократы и гражданские демократы. Социал-демократы считают продвигаемый президентом вариант недопустимым и напоминают, что правительство «без доверия» не сможет вести полноценные переговоры со своими партнерами по Евросоюзу. Гражданские демократы обвинили Милоша Земана в том, что еще до парламентских выборов он заключил с Андреем Бабишом пакт о поддержке. Глава Движения ANO, комментируя слова Милоша Земана, высказал надежду, что его новый кабинет меньшинства поддержку депутатов получит.