Милош Земан заявил о большом интересе чешского бизнеса к России

Президент ЧР Милош Земан принял участие в Международной сельскохозяйственной выставке «Земля-кормилица» в Ческе Будеевице. В ходе мероприятия глава государства заявил о необходимости арендовать третий самолет для бизнес-делегации, которая будет сопровождать его в рамках визита в РФ. По словам Земана, интерес к российскому рынку проявляют, помимо представителей промышленных отраслей, и аграрии. «Заявку на включение в делегацию подало так много предпринимателей, что нам придется арендовать третий самолет у компании Travel Service», - отметил президент. Напомним, что Милош Земан является противником антироссийских санкций. По его мнению, любые ограничения неэффективны и наносят ущерб чешскому сельскому хозяйству и промышленности. «Наверное, эти бизнесмены – агенты Владимира Путина, как говорят некоторые глуповатые журналисты. На самом деле это люди, которые, как и я, хотят торговать и ищут для этого новые возможности», - подчеркнул президент Чехии.