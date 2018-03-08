Милош Земан вступил в должность президента Чехии

В четверг, 8 марта, в Праге состоялась церемония вступления Милош Земана в должность президента Чехии на второй пятилетний срок. Она прошла во Владиславском зале Пражского града на совместном заседании обеих палат парламента в присутствии высокопоставленных гостей.

Земан принес клятву в верности Чешской Республике, а затем выступил почти с получасовой инаугурационной речью, в ходе которой зал покинули ряд политиков, прежде всего, представители правых партий – TOP 09 и Гражданско-демократической партии. В ходе своего выступления президент обвинил в необъективности общественное Чешское телевидение, а также раскритиковал предпринимателя Зденека Бакалу и принадлежащие ему СМИ.

Глава государства обвинил Бакалу в крупных экономических преступлениях, назвал его «пятном» на теле страны. Он также заявил, что пока не будет поставлена точка в расследовании в отношении деятельности бизнесмена в компании OKD, нельзя будет сказать, что экономические преступления в ЧР ушли в прошлое.

Милош Земан подчеркнул, что в ходе своего второго пятилетнего срока продолжит активно поддерживать национальную экономическую дипломатию и институт активного гражданства, а также высказался за введение элементов прямой демократии, в частности, прямых выборов мэров и гетманов. Политик позитивно оценил практику поездок по регионам и встречи с гражданами, от которой он не собирается отказываться.