Милош Земан встретится в России с Михаилом Горбачевым и Дмитрием Медведевым

Президент Милош Земан в ходе своего визита в РФ, который состоится 20-24 ноября, встретится с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, а также премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщил пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек. Пражский Град ранее объявил, что визит Земана в РФ начнется со встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи.

В России Земан также примет участие в двух бизнес-форумах – в Москве и Екатеринбурге. По данным Союза промышленности и транспорта ЧР, главу государства будут сопровождать более 120 представителей чешских предприятий и фирм – это крупнейшая делегация чешских промышленников за почти 25-летнее существование республики.

Помимо этого, Милош Земан примет участие в торжественной церемонии открытия выставки «Сокровища Пражского Града» в Москве.