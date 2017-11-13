Милош Земан встретится в Ланах с представителями социал-демократов

Президент Милош Земан в понедельник продолжит серию встреч с представителями партий, преодолевших 5-процентый барьер для прохождения в парламент в октябрьских выборах. Встреча с социал-демократами, таким образом, является уже шестой беседой главы государства с представителями партий, которым предстоит либо вместе войти в правительство, либо уйти в оппозицию.

Первым президента посетил Андрей Бабиш, лидер движения ANO, ставшего победителем парламентских выборов. Именно ему Земан поручил формирование правительства.

В течение текущей недели Милош Земан примет в загородной резиденции Ланы представителей еще трех партий - христианских демократов (KDU-ČSL), TOP 09, а также партии «Старосты и независимые».