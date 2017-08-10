Милош Земан встретится с руководителями регионов

Тимур Кашапов
10-08-2017
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10 августа состоится встреча президента ЧР Милоша Земана с руководителями чешских регионов. По приглашению главы государства в ней примет участие и министр регионального развития Карла Шлехтова. Беседа в загородной резиденции президента в замке Ланы начнется в 19:00 с выступления Земана и продлится два часа. Как ранее сообщила председатель Ассоциации краев ЧР и гетман Карловарского края Яна Вилдумецова, основной темой встречи станут увеличение зарплат в здравоохранении и социальной отрасли, а также экономическая ситуация в стране.

 
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