Милош Земан встретится с Андреем Бабишем

Президент Милош Земан в четверг, 14 сентября, проведет встречу с председателем движения ANO Андреем Бабишем. По информации агентства ČTK, политики обсудят решение Палаты депутатов о лишении Бабиша неприкосновенности в связи с расследованием дела о махинациях с европейскими субвенциями при строительстве объектов на ферме «Гнездо аиста».

Ранее Земан неоднократно публично поддерживал лидера ANO. Глава государства отмечал, что время подачи требования о лишении Андрея Бабиша вызывает подозрение, что чешская полиция используется кем-то в политических целях. Он также заявил, что полицейское расследование не является препятствием для назначения премьер-министром страны.