Милош Земан встретится с Андреем Бабишем

Тимур Кашапов
14-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Милош Земан в четверг, 14 сентября, проведет встречу с председателем движения ANO Андреем Бабишем. По информации агентства ČTK, политики обсудят решение Палаты депутатов о лишении Бабиша неприкосновенности в связи с расследованием дела о махинациях с европейскими субвенциями при строительстве объектов на ферме «Гнездо аиста».

Ранее Земан неоднократно публично поддерживал лидера ANO. Глава государства отмечал, что время подачи требования о лишении Андрея Бабиша вызывает подозрение, что чешская полиция используется кем-то в политических целях. Он также заявил, что полицейское расследование не является препятствием для назначения премьер-министром страны.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 