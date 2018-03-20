Милош Земан вручит апостольскому нунцию государственную награду

Эва Туречкова
20-03-2018
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Президент Милош Земан вручит в среду государственную награду официальному представителю Ватикана в Чехии, апостольскому нунцию Джузеппе Леанце, сообщила во вторник администрация Пражского Града. Леанца занимает свою должность с октября 2011 года. Награды чешским гражданам вручаются в специально установленные для этой процедуры дни – 1 января и 28 октября, однако на иностранных подданных такое правило не распространяется, напоминает чешское информагентство ЧТК.

О какой награде идет речь, администрация президента не сообщает.

 
 
 
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