Милош Земан вручит апостольскому нунцию государственную награду

Президент Милош Земан вручит в среду государственную награду официальному представителю Ватикана в Чехии, апостольскому нунцию Джузеппе Леанце, сообщила во вторник администрация Пражского Града. Леанца занимает свою должность с октября 2011 года. Награды чешским гражданам вручаются в специально установленные для этой процедуры дни – 1 января и 28 октября, однако на иностранных подданных такое правило не распространяется, напоминает чешское информагентство ЧТК.

О какой награде идет речь, администрация президента не сообщает.