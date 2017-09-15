Милош Земан сообщил, что его профилактический медосмотр не показал никаких проблем

Лорета Вашкова
15-09-2017
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Президент Милош Земан прошел обследование в профилактических целях, при котором использовался компьютерный томограф. Медосмотр не показал никаких отклонений, о которых ранее не было бы известно.

Об этом глава Чешской Республики сообщил 14 сентября в интервью телеканалу Barrandov, повторив в очередной раз, что его по-прежнему беспокоит лишь невропатия нижних конечностей, а с давлением, как и со и зрением, у него все в порядке. Сообщения о проблемах со здоровьем у президента Земан назвал «грязной кампанией некоторых представителей средств массовой информации».

 
 
 
 
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