Милош Земан сообщил, что его профилактический медосмотр не показал никаких проблем

Президент Милош Земан прошел обследование в профилактических целях, при котором использовался компьютерный томограф. Медосмотр не показал никаких отклонений, о которых ранее не было бы известно.

Об этом глава Чешской Республики сообщил 14 сентября в интервью телеканалу Barrandov, повторив в очередной раз, что его по-прежнему беспокоит лишь невропатия нижних конечностей, а с давлением, как и со и зрением, у него все в порядке. Сообщения о проблемах со здоровьем у президента Земан назвал «грязной кампанией некоторых представителей средств массовой информации».