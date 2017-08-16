Действующий глава государства Милош Земан собрал достаточное число подписей для выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок. Как сообщила на пресс-конференции супруга президента Ивана Земанова, возглавляющая предвыборный штаб, на данный момент получено 59 263 подписи. Она также сообщила, что сбор подписей будет продолжен.

Как и в апреле, когда Ивана Земанова в последний раз выступала перед журналистами, присутствующим не была предоставлена возможность задавать вопросы. В конце апреля предвыборный штаб Милоша Земана отправил в разные города страны команды волонтеров для сбора подписей. Поддержать выдвижение действующего главы государства можно также по Интернету. Поддержку Милошу Земану также оказывает Партия прав граждан.