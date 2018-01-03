Милош Земан – самый обсуждаемый кандидат в президенты в социальных сетях

Согласно исследованию, проведенному агентством Ami Digital, среди кандидатов в президенты наиболее активно в социальных сетях действует Иржи Драгош. За ним следуют Махал Горачек и Милош Земан.

При этом имя действующего президента намного чаще других встречает в текстах обсуждений и журналистских статьях, где Милош Земан упоминается чаще, чем все восемь остальных кандидатов вместе взятых. Данные были собраны агентством в конце ноября и первой половине декабря 2017 г. Иржи Драгош и Милош Земан имеют равное число фолловеров в Facebook – их число превышает 82 000. На третьем месте Михал Горачек (77 000). Драгош лидирует в Twitter, у него 13400 подписчиков; на втором месте Горачек, на третьем Земан. В сети Instagram наибольшее внимание привлекает аккаунт Милоша Земана.

В последние недели свое присутствие в социальных сетях быстрыми темпами наращивает Мирек Тополанек. Однако агентство Ami Digital считает, что ему уже не удастся догнать лидеров.

Наибольший интерес к президентским выборам проявляют пользователи Facebook – на эту социальную сеть приходится 65% всех упоминаний о кандидатах.