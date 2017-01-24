Новости Милош Земан: режим валютных интервенций упразднят в середине 2017 г.

24-01-2017 16:44 | Лорета Вашкова

Президент ЧР Милош Земан уверен, что режим валютных интервенций, который он критиковал на протяжении длительного времени, будет упразднен в середине 2017 года. Данное мнение глава ЧР озвучил в ходе визита в Пльзеньский край. Согласно мнению ряда аналитиков, ранее опрошенных в рамках анкеты Hоspodářské noviny, данный режим по распоряжению Центробанка Чехии прекратит свое существование в течение 2017 г., однако фирмам не стоит опасаться более сильной кроны. Главный банк страны, заседание совета которого запланировано на начало февраля, также считает, что окончание валютных интервенций станет возможным в середине текущего года.

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Экспозиции Национального музея откроют для посетителей до середины 2020 г. 24-01-2017 17:03 | Лорета Вашкова Все экспозиции Национального музея в Праге после генеральной реконструкции для посетителей откроют до середины 2020 года. Все строительные работы завершатся до октября 2018 года, и к 100-летию со дня возникновения Чехословакии в следующем году будет приурочена чешско-словацкая выставка, сообщил директор столичного Национального музея Михал Лукеш.

Милош Земан: режим валютных интервенций упразднят в середине 2017 г. 24-01-2017 16:44 | Лорета Вашкова Президент ЧР Милош Земан уверен, что режим валютных интервенций, который он критиковал на протяжении длительного времени, будет упразднен в середине 2017 года. Данное мнение глава ЧР озвучил в ходе визита в Пльзеньский край. Согласно мнению ряда аналитиков, ранее опрошенных в рамках анкеты Hоspodářské noviny, данный режим по распоряжению Центробанка Чехии прекратит свое существование в течение 2017 г., однако фирмам не стоит опасаться более сильной кроны. Главный банк страны, заседание совета которого запланировано на начало февраля, также считает, что окончание валютных интервенций станет возможным в середине текущего года.

В 2016 г. Чехия получила от ЕС почти на 80 млрд крон больше, чем внесла в общий бюджет 24-01-2017 16:31 | Лорета Вашкова Чешская Республика получила из средств Евросоюза в 2016 году 123,8 млрд крон, а перечислила в объединенный бюджет 44,2 млрд, выплатив ЕС таким образом на 79,6 млрд крон (около 2,95 млрд евро) меньше полученной суммы. Это третий из самых высоких показателей с момента вступления страны в 2004 году в ЕС, информирует Министерство финансов. Как и в предыдущие годы, Чехия остается реципиентом Евросоюза. Принципиальное значение на данный результат оказало получение 88 млрд крон из структурных фондов и европейского Фонда сплочения, а также 32,3 млрд крон, предоставленные на программу общеевропейской сельскохозяйственной политики. Чешская Республика получила из средств Евросоюза в 2016 году 123,8 млрд крон, а перечислила в объединенный бюджет 44,2 млрд, выплатив таким образом на 79,6 млрд крон меньше полученной суммы. Это третий из самых высоких показателей с момента вступления страны в 2004 году в ЕС. Об этом информирует Министерство финансов. как и в предыдущие годы, Чехия остается реципиентом Евросоюза. Принципиальное значение на данный результат оказало получение 88 млрд из структурных фондов и европейского Фонда сплочения, а также 32,3 млрд крон,предоставленные на программу общеевропейской сельскохозяйственной политики.

Преступность в ЧР в 2016 г. сократилась на 12%, расследовано 53% преступлений 24-01-2017 15:23 oбновлено | Лорета Вашкова Чешская полиция во вторник сообщила о развитии криминогенной ситуации в прошлом году. В 2016 г. уровень преступности в межгодовом исчислении сократился на 12%, было совершено около 217 920 преступных деяний. 116 081 из них, т. е. 53,3%, уже расследовано. За первые 11 месяцев 2016 года полицейские зарегистрировали свыше 204 тысяч уголовных преступлений, за тот же период 2015 года было совершено 230 тыс. Число зарегистрированных преступлений в Чехии в последний раз выросло на 7% и достигло 325 тысяч в 2013 году, однако на росте преступности тогда отразилась амнистия, объявленная Вацлавом Клаусом перед сложением своих полномочий президента – более чем половина преступников являлись рецидивистами. Согласно доступной статистике сведений о криминогенной обстановке, уровень преступности в стране третий год подряд падает.

Смог отступает от Праги 24-01-2017 15:01 | Лорета Вашкова Власти Праги пока не будут вводить временный бесплатный проезд на городском транспорте. Причиной является снижение в чешской столице концентрации вредных веществ в воздухе, зафиксированное во вторник, 24 января. Муниципалитет столицы на прошлой неделе обратился из-за смога к пражанам с просьбой воздержаться от пользования личного транспорта, а владельцев частных домов просил ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ.

Евгений Перебийнис займет должность посла Украины в Чехии 24-01-2017 14:51 | Лорета Вашкова Указом президента Украины Петра Порошенко Евгений Перебийнис был уволен с должности посла Украины в Латвии, где он работал с мая 2015 года, и назначен новым главой украинского посольства в Чехии. Информация опубликована на сайте П.Порошенко. Перебийнис ранее уже работал в ЧР, свободно владеет чешским языком и завоевал в МИД Украины репутацию одного из лучших специалистов по Чехии. Следует напомнить, что в августе прошлого года Порошенко уволил посла Украины в Чехии Бориса Зайчука, написавшего заявление об отставке в марте того же года. Это произошло вскоре после сообщения в чешских СМИ о том, что посольство Украины ходатайствовало о выходе на свободу ливанца Али Файяда, находившегося в Чехии в СИЗО по подозрению в поддержке терроризма и нелегальной торговле оружием. Сообщалось, в частности, о том, что Б. Зайчук пытался освободить в 2014 году из СИЗО Файяда, экс-советника Виктора Януковича, предлагая внести за него денежный залог.

Таиланд депортировал чеха, осознанно распространявшего ВИЧ, на родину 24-01-2017 12:26 | Лорета Вашкова Власти Таиланда депортировали в Чешскую Республику чешского гражданина Зденека Пфайфера, задержанного в Таиланде на прошлой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP. Чешское посольство в Бангкоке сообщило, что воздержится от комментариев по данному делу. В чешский аэропорт конвоируемый прибыл с марлевой повязкой на лице, без наручников. На родине, где депортированный обвиняется в нанесении тяжелого вреда здоровью нескольких десятков мужчин, 49-летнего Пфайфера ожидает суд. Инфекция была выявлена у Пфайфера в 2013 году. Несмотря на это, гражданин ЧР, которому ныне грозит до 12 лет тюремного заключения, продолжал вступать в интимные отношения, не информируя своих партнеров о риске заражения.

Бржезина готов к борьбе за вторую медаль ЧЕ по фигурному катанию 24-01-2017 12:00 | Лорета Вашкова По прошествии 18 лет Чехия принимает Чемпионат Европы по фигурному катанию. Ежегодное соревнование по фигурному катанию во всех категориях впервые в истории состоится в Остраве, на ЧЕЗ-арене. Стартует чемпионат в среду, 25 января. Несмотря на то, что чешские фигуристы представлены во всех дисциплинах, шансами добиться более заметного успеха обладает лишь 26-летний уроженец Брно Михал Бржезина, выступающий в мужском одиночном катании. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2013 г., серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2009 года и пять раз занимал четвертое место на европейском или мировом чемпионатах. Главный фаворит соревнований - испанский фигурист Хавьер Фернандес, серьезным противником которого станут израильтянин Алексей Быченко и российские спортсмены во главе с Максимом Ковтуном, сообщает ЧТК.

Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open 24-01-2017 11:14 | Лорета Вашкова 24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова (5) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Поединок с Дарьей Гавриловой (22) завершился со счетом 6:3, 6:3. Обе участницы встречи четвертого круга совершили много неточностей. По словам Плишковой, сказался предыдущий матч с Остапенко, "отнявший у нее много энергии". За выход в полуфинал Плишкова будет бороться с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.