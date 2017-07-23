Министр финансов Иван Пильны и президент ЧР Милош Земан в ходе встречи в летней рeзиденции главы государства замка в Ланах обсуждали подготовку бюджета на 2018 год, а также вопросы долгосрочной перспективы, касающиеся состояния национальной экономики и перспектив ее развития. Затронуты были актуальные темы нехватки кадров на рабочем рынке страны и европейские дотации. В регулярно проводимой встрече экспертов принял участие и предшественник на посту нынешнего главы Минфина Андрей Бабиш, который заложил в проект государственного бюджета на 2018 г. дефицит в размере 50 млрд крон и представил план перед уходом с должности. В проекте был учтен рост пенсий, зарплат в госсекторе и социальных выплат. Президент, сообщает администрация Пражского Града, рекомендовал составителям бюджета в большей мере сосредоточить усилия на инвестициях, а не на потреблении.