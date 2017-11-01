Mилош Земан продолжает переговоры о создании нового правительства

Лорета Вашкова
01-11-2017
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Президент Mилош Земан в загородной резиденции Ланы в среду встретится с представителями Гражданско-демократической партии (ODS) с целью обсуждения ситуации после парламентских выборов. Во вторник глава государства доверил формирование нового правительства лидеру победившего выборы движения ANO Aндрею Бабишу и поддержал его намерения создать правительство меньшинства.

Гражданские демократы уже ранее заверили, что не поддержат кабинет во главе с А. Бабишом. Это уже вторая встреча президента с представителями партий, преодолевших необходимый пятипроцентный барьер на выборах в парламент. Последняя встреча Земана из серии переговоров о послевыборных коалициях запланирована на 16 ноября.

 
 
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