Mилош Земан продолжает переговоры о создании нового правительства

Президент Mилош Земан в загородной резиденции Ланы в среду встретится с представителями Гражданско-демократической партии (ODS) с целью обсуждения ситуации после парламентских выборов. Во вторник глава государства доверил формирование нового правительства лидеру победившего выборы движения ANO Aндрею Бабишу и поддержал его намерения создать правительство меньшинства.

Гражданские демократы уже ранее заверили, что не поддержат кабинет во главе с А. Бабишом. Это уже вторая встреча президента с представителями партий, преодолевших необходимый пятипроцентный барьер на выборах в парламент. Последняя встреча Земана из серии переговоров о послевыборных коалициях запланирована на 16 ноября.