Милош Земан примет в Пражском Граде послов

Президент Милош Земан в пятницу, 27 октября, примет в Пражском Граде послов и членов дипломатического корпуса в Праге. Встреча главы государства с дипломатами традиционно проводится накануне торжеств по случаю главного государственного праздника – 28 октября в стране отмечают день возникновения независимой Чехословакии.

Как правило, с речью на данной встрече выступают президент Чехии и самый старший член дипломатического корпуса. В своем выступлении в прошлом году Милош Земан похвально отозвался об экономической ситуации в ЧР, отметив факт профицита государственного бюджета.