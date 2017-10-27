Милош Земан примет в Пражском Граде послов

Лорета Вашкова
27-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Милош Земан в пятницу, 27 октября, примет в Пражском Граде послов и членов дипломатического корпуса в Праге. Встреча главы государства с дипломатами традиционно проводится накануне торжеств по случаю главного государственного праздника – 28 октября в стране отмечают день возникновения независимой Чехословакии.

Как правило, с речью на данной встрече выступают президент Чехии и самый старший член дипломатического корпуса. В своем выступлении в прошлом году Милош Земан похвально отозвался об экономической ситуации в ЧР, отметив факт профицита государственного бюджета.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 