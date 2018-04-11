Милош Земан предложил премьеру Бабишу сформировать правительство с коммунистами и SPD

Эва Туречкова
11-04-2018
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Президент Милош Земан во вторник предложил премьеру в отставке Андрею Бабишу, чтобы тот возобновил переговоры о формировании правительства с коммунистами и с партией Свобода и прямая демократия (SPD).

Представители обеих партий идею президента приветствуют, в отличие от оппозиции, по словам которой SPD – экстремистская партия, и сотрудничество с ней на правительственном уровне может негативно повлиять на имидж Чехии на международной арене.

Неоднозначно к такому союзничеству относятся также представители самого движения ANO.

 
 
 
 
 
 
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