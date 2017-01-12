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Новости Милош Земан отверг характеристику, что он – «пророссийский лидер»

12-01-2017 10:38 | Антон Каймаков

«Пророссийски и антиисламский европейский лидер» - так охарактеризовала чешского президента Милоша Земана «The Washington Post». В интервью упоминаемой газете глава Чехии такое обозначение назвал «стандартным лозунгом оппонентов» и вновь повторил аргументы, на которых зиждется его неприятие антироссийских санкций. Милош Земан считает, что санкции наносят ущерб обеим сторонам противостояния. Чешский президент также отверг и обвинение в том, что его финансирует Москва. В интервью «The Washington Post» также было затронуто сообщение служб безопасности о том, что Россия в чешских СМИ ведет свою пропаганду и распространяет лживую информацию. Согласно замечанию Милоша Земана - «каждый имеет право на какое-то мнение», а его публикация не является «ни дезинформацией, ни пропагандой».

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Другие статьи

Инвесторы создадут в Центральной Чехии 500 рабочих мест

12-01-2017 16:34 | Антон Каймаков

Правительственное агентство CzechInvest поддержит в 2017 году в Центральной Чехии 6 инвестиционных проектов. Общая сумма вложений превысит 5 миллиардов крон (185,2 миллиона евро). Благодаря появлению новых производственных мощностей в регионе появится свыше 500 новых рабочих мест. Самым дорогостоящим (вложение более 2 миллиардов крон) станет расширение производства фирмы Ball Aerocan в Велиме, выпускающей алюминиевые баллоны для спреев. 

Иран возместил Чехии старый долг в размере 202 миллионов крон

12-01-2017 15:18 | Антон Каймаков

Иранский центральный банк вернул Чехии долг в объеме 202 миллионов крон (7,5 миллионов евро). Непогашенная задолженность была непреодолимым препятствием для заключения новых сделок в сфере финансирования и страхования экспорта. Информацию опубликовала Экспортная гарантийная и страховая компания. Задолженность Ирана, а именно банка Saderat, возникла еще до введения международных санкций. 

Иностранцев в Чехии проживает все больше и больше

12-01-2017 14:30 | Антон Каймаков

Рекордное количество иностранцев с ПМЖ в Чешской Республике было официально зарегистрировано в 2015 году – 464 тысячи человек. Данные СМИ сообщил заведующий отделением «Рабочей силы, миграции и равных возможностей» Чешского статистического управления Даниэль Хитил. Самое большое количество переселенцев приезжает из стран Европейского союза. По предварительным данным, численность иностранцев, проживающих в Чехии, продолжала увеличиваться и в 2016 году. Предположительно, таковых в стране ныне проживает 493 505 человек. Среди иностранцев, проживающих в Чехии, более всего Украинцев (23%), на втором месте – Вьетнамцы (12%). Россиян с ПМЖ в Чехии проживает 8%, немцев 5%, а поляков 4%. Чаще всего мигранты приезжают в Чехию в поисках работы. 

Премьер: Террористическая угроза в Чехии отсутствует

12-01-2017 14:29 | Антон Каймаков

Нет данных об актуальной угрозе проведения в Чехии террористической атаки, заявил СМИ премьер страны Богуслав Соботка после встречи с руководителем МВД Миланом Хованецом и главами служб безопасности. Первый министр подчеркнул, что абсолютным приоритетом правительства является обеспечение безопасности граждан страны, и что ответственные органы работают на максимум. Встреча премьера с министром внутренних дел и главами служб безопасности стала реакцией на заявление президента Милоша Земана о том, что на территории государства находится одно из лиц, связанных с исламскими террористическими организациями. Богуслав Соботка также заметил, что политики, располагающие доступом к секретной информации, должны подходить к этому ответственно. 

Надежда Савченко: В оценке потенциальных угроз президент Чехии ошибается

12-01-2017 12:48 | Антон Каймаков

Необходимо лучше анализировать потенциальную угрозу, чтобы Чехию не постигла судьба Украины, считает украинский депутат Надежда Савченко, прибывшая в Прагу по приглашению чешского евродепутата Павла Свободы. Именно допущенная Украиной ошибка в оценке сложившейся ситуации позволила России аннексировать Крым и развязать войну на востоке украинской территории, подчеркнула Савченко во время встречи с чешскими СМИ. Надежда Савченко, приговоренная российской юстицией к длительному сроку заключения, как подчеркивается, по сфабрикованному обвинению, считает главной ошибкой Милоша Земана его уверенность в существовании в России «справедливого суда». Личной встречи Надежды Савченко с главой Чехии Милошом Земаном не запланировано. 

Центру по борьбе с организованной преступностью не хватает людей

12-01-2017 12:17 | Антон Каймаков

70 сотрудников актуально не хватает Центру по борьбе с организованной преступностью, который с момента своего создания 1 августа 2016 года начал расследование 51 нового дела. Общий штат данного центра должен составлять 870 человек. Недостаток кадров связан с изначально низким количеством сотрудников в подразделениях по борьбе с мафией и коррупцией. Центр по борьбе с организованной преступностью возник именно на базе упомянутых отделов. Усугубил ситуацию и уход 18 человек в конце 2016 года. В первую очередь Центр нуждается в специалистах по борьбе с кибернетической преступностью. 

Политические партии и движения получили от государства более полумиллиарда

12-01-2017 11:09 | Антон Каймаков

Общая сумма государственных дотаций, выплаченная чешским политическим партиям и движениям в 2016 году, превысила 500 миллионов крон (18,5 миллионов евро). Всего дотации получили 32 политических субъекта. Самые значительные суммы были перечислены на счета Чешской социал-демократической партии (правящая коалиция), Коммунистической партии Чехии и Моравии (парламентская оппозиция), а также политического движения ANO, как и социалисты входящего в правящую коалицию Чехии. Информацию опубликовал Минфин. Госдотации выплачиваются партиям и движениям в зависимости от количества их представителей, прошедших в Палату депутатов, Сенат, а также в краевые администрации. Особый государственный взнос перечисляется политическим субъектам за результаты, которых они достигли во время парламентских выборов, отечественных или европейских. 

В Чехии набирают популярность б/у автомобили

12-01-2017 10:58 | Антон Каймаков

В Чешской Республике зарегистрировано нарастание показателей рынка старых автомобилей. В 2016 году было продано более 700 тысяч старых машин, что на 6% больше, чем годом раньше. Из них 164 тысячи б/у автомобилей для реализации были в Чехию импортированы. Остальное (536 000) – машины, которые были изначально приобретены непосредственно в стране. 

Прогноз погоды на 13 декабря

12-01-2017 10:50 | Антон Каймаков

В пятницу в Чешской Республике, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. В горах снегопад. Температура воздуха днем от 0 до +4°C. Ветер юго-западный, южный 6-10 м/с. Порывы до 20 м/с. 

Милош Земан отверг характеристику, что он – «пророссийский лидер»

12-01-2017 10:38 | Антон Каймаков

«Пророссийски и антиисламский европейский лидер» - так охарактеризовала чешского президента Милоша Земана «The Washington Post». В интервью упоминаемой газете глава Чехии такое обозначение назвал «стандартным лозунгом оппонентов» и вновь повторил аргументы, на которых зиждется его неприятие антироссийских санкций. Милош Земан считает, что санкции наносят ущерб обеим сторонам противостояния. Чешский президент также отверг и обвинение в том, что его финансирует Москва. В интервью «The Washington Post» также было затронуто сообщение служб безопасности о том, что Россия в чешских СМИ ведет свою пропаганду и распространяет лживую информацию. Согласно замечанию Милоша Земана - «каждый имеет право на какое-то мнение», а его публикация не является «ни дезинформацией, ни пропагандой». 

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