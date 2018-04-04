Милош Земан отправляется с визитом в Словакию

Президент Милош Земан в среду отправляется в сопровождении супруги Иваны в Словакию. Поездка является первым официальным визитом Земана за рубеж с момента его переизбрания на второй срок. Встречи со словацкими верховными представителями, однако, пройдут не в столице Братиславе, а на горнолыжном курорте Штрбске-Плесо в Высоких-Татрах.

На повестке дня чешско-словацких переговоров - празднование столетия со дня основания самостоятельной Чехословакии, предстоящее председательство Словакии в Вышеградской четверке, а также открытие на территории СР «Чешского дома».