Милош Земан отправляется с визитом в Словакию

Эва Туречкова
04-04-2018
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Президент Милош Земан в среду отправляется в сопровождении супруги Иваны в Словакию. Поездка является первым официальным визитом Земана за рубеж с момента его переизбрания на второй срок. Встречи со словацкими верховными представителями, однако, пройдут не в столице Братиславе, а на горнолыжном курорте Штрбске-Плесо в Высоких-Татрах.

На повестке дня чешско-словацких переговоров - празднование столетия со дня основания самостоятельной Чехословакии, предстоящее председательство Словакии в Вышеградской четверке, а также открытие на территории СР «Чешского дома».

 
 
 
 
 
 
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