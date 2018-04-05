Милош Земан отправился с визитом в Словакию

Президент Чехии Милош Земан отправился со своим первым зарубежным визитом после переизбрания в Словакию, где утром, 5 апреля, встретился со словацким коллегой Андреем Киской. Встрече глав государств предшествовала торжественная церемония в одной из гостиниц в Штрбское Плесо на самой высокой горе Словакии, где остановился Земан.

Во второй половине дня Земан проведет переговоры также с новым премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, который сменил Роберта Фицо, подавшего в отставку в середине марта, чтобы разрешить политический кризис после убийства журналиста Яна Куциака. Трехдневный визит чешского лидера в Словакию завершится в пятницу. Отправившись в эту страну, Земан продолжает традицию, согласно которой президент Чехии сразу после своего избрания или накануне ухода с поста посещает Словакию, бывшего партнера по чехословацкой федерации.