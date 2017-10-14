Милош Земан отправился на встречу президентов V4 в Венгрии

В городе Сексард на юге Венгрии проходит двухдневная встреча глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), на которой Чехию представляет президент Милош Земан.

Президенты четырех центральноевропейских государств в субботу встретятся на третьем пленарном заседании. В пятницу лидеры V4 говорили, в частности, об экологическом обращении с отходами.

В соответствии с программой, на саммите также будет поднят вопрос перспектив евроатлантической интеграции стран на западе Балканского полуострова, президенты также обсудят общественные и экономические аспекты информационных технологий.

В настоящее время в Вышеградской четверке на посту председателя находится Венгрия, в связи с чем президент страны Янош Адер пригласил своих коллег из других стран в Сексард.