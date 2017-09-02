Милош Земан открыл обязательный для выборов прозрачный банковский счет

Действующий президент Милош Земан, баллотирующися на второй срок, открыл прозрачный банковский счет, что является необходимым условием для каждого кандидата на пост главы государства. Согласно закону, все желающие выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся 12 и 13 января 2018 г., обязаны открыть подобный счет до 4 сентября 2017 г.

Большинство кандидатов на пост президента уже выполнили это условие. На транспарентном счете Милоша Земана пока не зафиксировано движение финансовых средств. Один из кандидатов, экс-глава АН ЧР Иржи Драгош имел в конце августа 10,3 млн крон (396 тыс. евро), другой – поэт-песенник Михал Горачек в конце июля хранил на таком счете 2,7 млн крон (107 тыс. евро).