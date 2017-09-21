Милош Земан назвал «наградой» приглашение Путина в Россию

Тимур Кашапов
21-09-2017
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Президент ЧР Милош Земан сообщил о получении приглашения от президента РФ Владимира Путина посетить Сочи. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Нью-Йорке, которая была посвящена его участию в Генеральной Ассамблее ООН.

«Президент Путин позвал меня в Сочи, я принимают его с радостью, потому что это своего рода награда. Но это ничего не меняет в том, что я хотел бы посетить и некоторые регионы (в России), что уже давно пообещал», - цитирует Земана информагентство ČTK. Ожидается, что чешский лидер прибудет в Россию 20 ноября и посетит и другие регионы в частности Москву, Екатеринбург и Татарстан.

 
 
 
 
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