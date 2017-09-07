Милош Земан назвал дебаты о лишении неприкосновенности Андрея Бабиша «показательным выступлением»

Президент ЧР Милош Земан назвал обсуждение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности экс-министра финансов Андрея Бабиша и депутата Ярослава Фалтынека «показательным выступлением». Он также сообщил, что не против того, чтобы парламентарии подвергались уголовному преследованию за совершение преступлений. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Моравскосилезский край. Напомним, что Палата депутатов приняла решение о лишении иммунитета Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека 6 сентября. «За» выступило 123 депутата, 4 были против. Фракция движения ANO в голосовании не участвовала, покинув зал заседаний.