Милош Земан назвал дебаты о лишении неприкосновенности Андрея Бабиша «показательным выступлением»

Тимур Кашапов
07-09-2017
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Президент ЧР Милош Земан назвал обсуждение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности экс-министра финансов Андрея Бабиша и депутата Ярослава Фалтынека «показательным выступлением». Он также сообщил, что не против того, чтобы парламентарии подвергались уголовному преследованию за совершение преступлений. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Моравскосилезский край. Напомним, что Палата депутатов приняла решение о лишении иммунитета Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека 6 сентября. «За» выступило 123 депутата, 4 были против. Фракция движения ANO в голосовании не участвовала, покинув зал заседаний.

 
 
 
 
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