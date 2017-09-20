Милош Земан на Генеральной Ассамблее ООН назвал миграцию и терроризм общими проблемами

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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На этот раз выступление президента Чешской Республики на Генеральной Ассамблее ООН отличались краткостью. Милош Земан даже не наполнил 15-минутный лимит. Как и в минувшие годы (2015 и 2016), чешский президент сосредоточил в своей речи внимание на проблеме международного терроризма.

По словам главы Чехии, международное сообщество уже не проявляет такой готовности «в полную силу» объединиться в борьбе против терроризма, идеологию которого президент назвал «антицивилизационной». В то же время Земан похвалил ООН за создание в июне 2017 года нового Антитеррористического управления, которое должно объединить рассеянные и неэффективные действия ООН в борьбе с терроризмом.

Президент ЧР также допустил, что в некоторых местах именно террористы являются источником миграционных волн. Одновременно Милош Земан предупреждал перед поддержкой миграции. «Каждый, кто приветствует иммигрантов, выражает согласие с утечкой мозгов из этих стран, с деградацией этих стран», - заявил чешский президент.

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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